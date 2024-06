Madeira recebe reunião do Comité do Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 21-27

O Comité Director do Programa INTERREG VI-D MAC 2021-2027 realiza a sua primeira reunião, amanhã, no Funchal.

Esta reunião, que decorre no Pestana Casino Park Hotel, no Funchal, iniciar-se-á às 9h00 com abertura dos trabalhos pelo secretário regional das Finanças que tutela os fundos europeus na RAM, seguindo-se a constituição do Comité de Direcção que deverá proceder à aprovação do seu regulamento interno e o desenvolvimento dos trabalhos previstos sobre a admissibilidade, a avaliação e a selecção dos projectos apresentados na primeira convocatória do programa.

A seguir, realizar-se-á também a terceira Reunião do Comité de Acompanhamento do Programa, que deverá ratificar as decisões de aprovação dos projetos adoptadas pelo Comité Director e na qual serão também discutidas as próximas etapas da execução dos projetos aprovados, a aprovação do projecto estratégico ATLANTE e questões relativas à assistência técnica do programa.

Na parte da tarde, decorrerão visitas a projectos financiados (ver anexo) pelo INTERREG MAC 14-20, apresentando-se resultados concretos da aplicação dos fundos europeus baseados em interesses e valores partilhados.

"Este encontro marca o início oficial das actividades de implementação do programa, aprovado pela Comissão Europeia a 21 de Setembro de 2022", indica nota à imprensa.

"O Programa de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias tem-se consolidado como um instrumento importante para promover a inserção regional das Regiões Ultraperiféricas (RUP) nos seus espaços geográficos de referência. Esta iniciativa sublinha a importância das boas relações de vizinhança para impulsionar o desenvolvimento económico sustentável e reforçar a estabilidade política", realça.

E acrescenta: "No período de programação 2021-2027, o INTERREG MAC ampliou a sua área geográfica, incluindo, além da Madeira, Açores e Canárias, sete países terceiros: Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana e São Tomé e Príncipe. Este novo modelo de governação, aprovado em Setembro de 2022, exige o envolvimento de pelo menos um parceiro africano em cada projeto. A cooperação baseia-se em interesses e valores partilhados, visando objectivos comuns em inovação, competitividade, transição ecológica, combate às alterações climáticas, mobilidade e governação".

O programa assenta em quatro grandes prioridades estratégicas: MAC Inteligente, MAC Verde, MAC Governação e MAC Mobilidade. Continuará a beneficiar de um apoio comunitário de 85%, com uma dotação FEDER global de 169,9 milhões de euros, dos quais 16,4 milhões de euros estão previstos para a Madeira. Esta verba destina-se a intervenções por entidades públicas e privadas da Região, em colaboração com os Açores, Canárias e os sete países africanos.

"A primeira convocatória, aberta entre Outubro e Novembro de 2023, com uma dotação de 7,6 milhões de euros para a Madeira, recebeu um total de 135 candidaturas das quais 102 tinham participação de entidades da Madeira, solicitando um apoio comunitário de 47,7 milhões de euros, demonstrando o sucesso e a importância do programa para a Região. As candidaturas estão em análise, prevendo-se a decisão na reunião do I Comité Diretor do Programa na Madeira, que contará com a presença da Comissão Europeia, dos Estados Membros e dos países africanos", refere a mesma nota.