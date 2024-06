Portugal com todos no relvado em treino com mais de oito mil adeptos

Mais de oito mil pessoas assistiram hoje ao primeiro treino da seleção portuguesa de futebol na Alemanha, na preparação para o Euro2024, numa sessão aberta aos adeptos e em que todos os 26 convocados trabalharam no relvado.

A primeira sessão de trabalho do grupo orientado por Roberto Martínez contou com 8.210 pessoas em euforia nas bancadas do Heidewaldstadion, em Gutersloh, por ver os craques ao perto, em especial Cristiano Ronaldo.

O capitão foi, de longe, o mais aclamado quando a equipa subiu ao relvado e respondeu com acenos para a bancada durante o período inicial de corrida, sendo o foco de todos os olhares e bastante aplaudido por cada intervenção que tinha no treino.

Depois da corrida inicial, o grupo juntou-se no meio do relvado para levantar uma faixa que dizia 'Obrigado Alemanha', com os guarda-redes a dirigirem-se, de seguida, para outra zona, a fim de realizarem trabalho específico.

A equipa efetuou exercícios de posse bola em duas áreas do relvado e, já com os guarda-redes junto do grupo, realizou trabalho de finalização, num treino que teve a duração de pouco mais de uma hora.

Durante a sessão, um adepto com uma camisola do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, saltou a vedação e entrou no relvado, mas foi rapidamente travado pela segurança, conseguindo apenas percorrer poucos metros antes de ser retirado.

Esta foi apenas a primeira, com outros adeptos a saltarem para o relvado pouco depois e a serem igualmente retirados pela segurança, até que um conseguiu chegar até Ronaldo, mas foi também afastado.

Após o final da sessão e quando a equipa se despedia dos adeptos, deu-se um festival de invasões, com cerca de uma dezena a saltar para o relvado e a correr em direção aos jogadores, com um deles a ser mesmo placado, com sucesso, por José Sá, guarda-redes da seleção lusa.

Antes de o treino começar, Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esteve no relvado para agradecer a presença dos adeptos e passar uma mensagem de confiança.

"É um prazer ver um estádio cheio. Vão ver um grupo capacitado e disposto a ter um bom resultado. Vamos fazer um bom Europeu", disse numa curta mensagem.

Portugal fará, na terça-feira, a sua estreia no Euro2024 de futebol, que hoje começa, frente à República Checa, em Leipzig, em jogo do Grupo F. Vai defrontar ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).