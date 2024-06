Cardeal D. Américo Aguiar desafia empresas a pensar mais no bem comum

O Cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, desafiou, esta sexta-feira, as empresas a apostarem na realização pessoal dos seus trabalhadores e no bem-comum. O pedido foi dirigido na conferência sobre 'Colunas da Doutrina Social da Igreja, Faróis para Gestão Feliz… e com Lucro', realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Na iniciativa, promovida pela Diocese do Funchal e pela Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), o Cardeal explicou como a doutrina social da igreja pode ser um pilar para o sucesso empresarial, social, económico e ambiental.

Como primeira coluna, apontou a dignidade humana, reforçando a importância do reconhecimento do trabalho não apenas pelo ordenado justo, mas, também, através da valorização da vocação pessoal. D. Américo Aguiar mostrou-se preocupado com as expectativas dos jovens, que com cada vez mais formação, anseiam por patamares “materiais altos” que as empresas e a sociedade não conseguem garantir. “Nunca tivemos uma geração tão preparada, mas, também, nunca tivemos uma geração tão defraudada nas suas expectativas”, disse.

O bem-comum foi outros dos aspectos aflorados na palestra. “Parece muito fácil, mas às vezes é difícil tomas decisões que sejam boas para todos”, afirmou o Cardeal apelando ao bom senso dos dirigentes nas orientações que devem beneficiar o máximo de pessoas.

A subsidiariedade, como terceira coluna da doutrina social da igreja, foi outra das medidas apontadas para o sucesso. É muito importante que cada um, na simplicidade da sua tarefa, possa sentir como seu o produto da empresa. Por isso D. Américo Aguiar relevou ser de extrema importância apostar na concretização e na realização profissional e pessoal dos colaboradores. “O segredo é conseguir com que os trabalhadores se identifiquem com projeto empresarial”.

Como quarto pilar, o bispo de Setúbal apontou a solidariedade e a caridade. “As empresas devem ter a capacidade de ajudar aqueles que por alguma razão foram excluídos ou estão em condições de fragilidade”.

Referindo-se aos lucros, o Cardeal é defensor de que “se o resultado do empenho de todos resultou numa mais-valia, então essa mais-valia deve ser colocada ao serviço de cada um”, desafiando os empresários que se identificam como cristãos a “terem presentes as referências das 4 colunas da doutrina social da igreja” (dignidade, bem-comum, subsidiariedade e caridade).

Já o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reiterou “ser cada vez mais importante que os políticos possam dar testemunho e praticar, nos cargos que exercem, os ensinamentos da doutrina que os formou e incorporar nas suas decisões essa condição de cristãos, sem tibiezas nem medos”.

“Obrigado, D. Américo Aguiar, por tudo o que tem feito pela Igreja, nos últimos tempos, pela nossa juventude e sinta-se em casa, nesta casa da democracia e da autonomia da Madeira”, rematou no arranque da conferência.