AVESSO e ADBRAVA apresentam 'Um Pequeno ADVESSO' na Ponta do Sol e nos Açores

A Associação Avesso, em parceria com a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - ADBRAVA, apresenta este fim-de-semana, dias 15 e 16 de Junho, o mini-musical 'Um Pequeno ADVESSO', uma adaptação da obra literária 'O Principezinho' de Antoine de Saint-Exupéry.

O projecto artístico vai juntar 60 crianças/jovens, com idades compreendidas entre os 5 e 16 anos, alunos da oficina de teatro 'Cenas do Avesso', dos coros 'Pequenos Avessos' e 'Jovens Do Avesso' e do grupo de teatro 'Bravinhas à Frente das Cortinas'.

A estreia do espetáculo acontece pelas 18 horas deste sábado no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, onde volta no domingo para duas actuações, uma às 11 horas e outra Às 18. No próximo mês, a 14 de Julho, 'Um Pequeno ADVESSO' viaja até aos Açores, à ilha de São Miguel.