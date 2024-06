Do 'check-up' ao 'check-in'

Com a chegada do meses de Verão, o desejo de férias aumenta. Este é o momento pelo qual a maioria das pessoas anseia, pois as temperaturas quentes convidam a momentos de lazer, descanso e aventura. Os três meses mais quentes do ano representam a oportunidade perfeita para explorar novos destinos fora do país. Seja para conhecer culturas exóticas, relaxar em praias paradisíacas ou aventurar nas principais cidades, esta altura é sinónimo de viagens.

Mas viagens também são sinónimo de precauções, especialmente com a Saúde. Ao viajarmos para lugares desconhecidos, estamos expostos a diferentes padrões de higiene pública e a culturas com hábitos distintos, o que pode representar riscos à nossa saúde se não estivermos devidamente preparados.

Desta forma, surgiu a Consulta do Viajante, que tem como objectivo fazer uma avaliação individualizada do risco para o viajante, educá-lo para os riscos associados e aconselhar medidas preventivas de doenças ou eventos adversos.

O que incluem?

a vacinação ou toma preventiva de medicação contra múltiplas doenças de risco baixo ou inexistente em Portugal;

informação sobre higiene individual e cuidados a ter com a água e os alimentos que se ingerem;

aconselhamento e prescrição da farmácia do viajante que pode ou deve levar consigo;

informações sobre assistência médica, riscos de acidentes e segurança ou outros nos destinos para que viaje

Quando devo marcar?

Idealmente deve marcar a consulta 1 a 2 meses antes da viagem.

Que tipo de documentos são necessários?

documento de identificação

documento com número de utente de serviço de saúde

boletim individual de saúde/vacinas

certificado internacional de vacinação (se já o tiver)

Onde são as consultas?

Existem consultas e centros de vacinação internacional espalhados por todo o país, em cada uma das Administrações Regionais de Saúde nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Quais as vacinas que devo ter para onde vou viajar?