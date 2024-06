Teimosia de condutores no Caniço termina com multa

O trânsito ficou bloqueado ao final da tarde de ontem na Rua do Pavilhão, junto à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço. Tudo por causa da teimosia de dois condutores, que se recusaram a fazer marcha-atrás.

Segundo uma testemunha, devido ao grande fluxo de carros estacionados junto ao passeio, a estrada ficou apenas com uma via para circular, tendo estes dois condutores se encontrado de frente. Ora, como ambos acharam que o outro é que deveria fazer marcha-atrás, saíram das viaturas e não afastaram os carros, esperando assim a chegada da Polícia de Segurança Pública para ver quem levava a melhor. Enquanto, as filas de carros ficavam cada vez maiores, com vários automobilistas a reclamar da situação.

À chegada, os agentes da PSP ouviram ambas as partes e acabaram por autuar o condutor que tinha a sua faixa de rodagem obstruída e que se recusou fazer marcha-atrás.