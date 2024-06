Jardim aconselha JPP a "negociar já" Orçamento com o PSD

O ex-líder do PSD-M e do Governo Regional incita, na rede social X, o JPP a deixar passar o Programa de Governo, que será entregue amanhã na Assembleia Legislativa e votado na próxima semana.

"Depois do erro da colagem ao PS vencido, devia negociar já o Orçamento. E, conseguido o pretendido, deixar passar o palavreado do Programa de Governo", advoga Alberto João Jardim, que uma vez mais não poupa Miguel Albuquerque, sublinhando que a crise política actual está "pessoalizada" pelo PSD/'renovação'. Uma vez que essa crise, sustenta, "não se resolve pelas razões por todos percebidas", o antigo líder aconselha o JPP a avançar já para uma negociação com os social-democratas com vista a permitir a governação.

Sem elencar "as razões" da crise, Jardim adverte o partido de Élvio Sousa: "Se chumbar agora o Governo, nas eleições a seguir 'leva um banho' porque prolonga a crise que o Povo da Madeira já suportou demasiado".