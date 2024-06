‘Noites de Baco’ dão a provar 320 vinhos este sábado

No próximo sábado, dia 15 de Junho, as adegas Blandy’s Wine Lodge, localizadas no Avenida Arriaga, voltam a acolher as ‘Noites de Baco 2024’. A 13.º edição deste evento vitivinícola, organizado pela empresa Madeira Wine Company, vai dar a provar 320 vinhos de vários países estrangeiros, representados por 70 produtores.

Esta iniciativa integra nove masterclasses (duas delas de champagne) e vai contar com enólogos muito conhecidos.

Nelson Calado, director comercial da empresa, referiu ainda que na sexta-feira, dia 14 de Junho, pelas 19 horas, vai haver um jantar temático no Terreiro Restaurant, com oito produtores (três vinhos por cada prato).

"Esta não é uma feira de vinhos, não é uma mostra de vinhos, é uma educação sobre vinhos porque este projecto tem vindo a crescer e hoje assume-se claramente e nós temos a pretensão de chamar a este espaço a catedral do vinho", disse na apresentação da iniciativa, explicando que estarão presentes 14 produtores estrangeiros de 11 países, como Chile, Argentina, Austrália, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Áustria e Nova Zelândia.

“O objectivo não é ter milhares de pessoas, mas sim pessoas realmente interessadas e isso tem sido um dos factores que nos tem diferenciado”, acrescentou o director comercial, referindo que “o público madeirense é um público bastante interessado”.

Por fim, explicou que esta é a primeira vez que serão feitas duas masterclasses de champagne na Madeira, destacando também a masterclass de Francisco Albuquerque, às 18h30, pois “não podemos esquecer as nossas raízes e que somos uma empresa de Vinho Madeira. É o nosso ADN”.

Ana Soares, manager da Blandy’s Wine, lembrou, por sua vez, que o vinho é o produto rei este sábado porque "atrás das mesas há pessoas que sabem falar de vinhos e é por isso que a cada ano que passa há sempre mais um produtor”.

Disse ainda que há muitos estrangeiros residentes cá que têm muito conhecimento sobre vinhos.

A participação no evento vínico tem o custo de 20 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na Blandy’s Wine Lodge.