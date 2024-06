Bruno Silva ‘escalou’ do Vale da Lapa à Encumeada Alta em menos de 44 minutos

O atleta continental Bruno Silva, da equipa Furfor Running Project, foi o grande vencedor do Santana Vertical Kilometer (SVK), a primeira prova desta 10ª edição do Ultra Skyrunning Madeira (USM), ao cumprir os 4,8 quilómetros de extensão com 1003m de desnível positivo em menos de 44 minutos, quase 3 minutos de vantagem em relação ao 2º classificado, o madeirense José Vieira, do Clube Naval de São Vicente. O também madeirense Vítor Faria, do Clube Escola do Estreito, completou o pódio masculino, a cerca de 35 segundos do adversário local.

Nos femininos, a mais rápida foi a belga Joke Descheemaeker, também da equipa Furfor Running Project, triunfando a ‘escalada’ com margem mais folgada – quase 10 minutos mais rápida – em relação à 2ª classificada, a madeirense Débora Silva, do Clube Aventura da Madeira. Na 3ª posição entre as senhoras, com quase 4 minutos mais lenta em relação à 2ª classificada, ficou Olívia Sousa, do Clube Escola do Estreito.

Eis o pódio (nome, equipa e tempo), em masculinos e femininos, na prova SVK:

Masculinos

Bruno Silva, Furfor Running Project, 00:43:31.813

José Vieira, Clube Naval de São Vicente, 00:46:25.543

Vítor Faria, Clube Escola do Estreito, 00:47:00.033

Femininos:

Joke Descheemaeker, Furfor Running Project, 00:48:56.293

Débora Silva, Clube Aventura da Madeira, 00:58:13.620

Olívia Sousa, Clube Escola do Estreito, 01:02:02.390