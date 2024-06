'A História da Imperatriz Porcina' para conhecer no Teatro Municipal Baltazar Dias

A estreia da peça 'A História da Imperatriz Porcina' acontece já este sábado, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Este é um espectáculo apoiado pela Câmara Municipal do Funchal contando em palco com os alunos da Academia Contemporânea do Espetáculo, que se dedicaram a resgatar e reinterpretar a obra de Baltazar Dias.

Segundo nota à imprensa, "o público pode esperar uma performance que honra a tradição enquanto dialoga com questões atuais, proporcionando uma experiência teatral rica e reflexiva". A peça " transcende os séculos, abordando temas contemporâneos como o julgamento das mulheres pela aparência e a dependência das suas vidas das opiniões alheias. Esta narrativa poderosa destaca as lutas contínuas de muitas mulheres que enfrentam preconceito e descrença, especialmente quando as suas palavras são desconsideradas em favor das de um homem. Esta produção não apenas homenageia Baltazar Dias, um ilustre autor da ilha da Madeira, mas também celebra a rica tradição teatral portuguesa".