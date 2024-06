Sporting contrata a futebolista Ana Filipa Ribeiro, ex-Sporting de Braga

O Sporting assegurou a contratação da futebolista Ana Filipa Ribeiro, de 18 anos, proveniente do Sporting de Braga, que é o segundo reforço para a época 2024/25, depois da guarda-redes norte-americana Catriona Sheppard.

"Estou muito grata pela confiança que o Sporting depositou em mim. É um clube com excelentes condições e que aposta muito no futebol feminino, bem como nas jogadoras jovens", afirmou a lateral esquerda, em declarações aos órgãos de comunicação do clube.

A jogadora, que iniciou a sua formação no Sporting de Braga e passou depois pelo Boavista, antes de regressar novamente ao Minho, estreou-se pela equipa principal bracarense em 2021/22, com apenas 15 anos, e tem sido presença assídua nas seleções jovens, somando 11 internacionalizações pelas sub-19.

Na última época, fez 22 jogos e seis golos entre equipa A, B e sub-19, destacando-se como lateral que pode fazer todo o corredor: "Também costumo jogar a extremo, sou uma jogadora rápida, que não desiste dos lances e que deixa sempre tudo em campo".

Ana Filipa Ribeiro, que assinou pelo Sporting um contrato válido por três temporadas, até 30 de junho de 2027, disse "estar no sítio certo para evoluir e afirmar-se no futebol feminino".

Ainda nas declarações reproduzidas pelo clube, a jogadora assumiu a sua admiração pela capitã das 'leoas' Ana Borges, "uma grande referência" desde que começou a jogar, "por tudo o que conseguiu alcançar e tem dado ao futebol nacional".