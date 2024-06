Já decorre em direcção à Encumeada Alta a primeira das cinco provas do Ultra Skyrunning Madeira

Bruno Silva, dorsal nº 1, da equipa FurFor Running Project, foi o primeiro atleta a entrar em acção na prova Santana Vertical Kilometer (SVK). Com partida da zona do Vale da Lapa, a uma altitude de cerca de 780m, os atletas do ‘quilómetro vertical’ são desafiados a percorrerem uma extensão de 4,8 quilómetros com 1003m de desnível positivo, até à meta instalada na Encumeada Alta (1785m).

O atleta continental completou a 'dura escalada' abaixo dos 44 minutos, realizando o tempo 00:43:31.813.

O recorde desta que é a primeira de cinco provas – restantes quatro realizam-se este sábado - do Ultra Skyrunning Madeira (USM), foi estabelecido em 2021 por Vicent Loustau, que ‘galgou a montanha’ em 40 minutos e 43 segundos.

Nesta prova do SVK estão inscritos uma centena de atletas. A partida é individual e intercalada por 30 segundos. Abdellah Oubella, com o dorsal nº 100, será o último a partir (9:49:30).

Esta 10ª edição da USM conta com 740 atletas de 40 nacionalidades inscritos, dos quais, cerca de duas centenas são estrangeiros.