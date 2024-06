PS Santana refuta que Casas do Povo fiquem em risco de fechar se ORAM for chumbado

A Concelhia de Santana do Partido Socialista afirma que já foi publicado no JORAM a resolução de Conselho de Governo que concede os apoios anuais às Casas do Povo, pelo que estas não se encontram em risco de fechar por falta de financiamento, caso o Orçamento da Região não seja aprovado.

A indicação socialista é deixada no seguimento das declarações de Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, ao DIÁRIO, na edição impressa de hoje, em que afirma que a não aprovação do Programa de Governo e do Orçamento Regional pode levar algumas casas do povo a encerrar portas.

O presidente dessa instituição dizia que, sem apoios, a Casa do Povo não conseguia assegurar o transporte de idosos, nem pagar salários aos funcionários, por exemplo.