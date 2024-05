'Contos a Bordo' leva sessão de contos à Estação do Monte no dia 15 de Junho

No próximo dia 15 de Junho, a partir das 11 horas, a Estação do Monte recebe a sessão de contos 'Contos a Bordo', momento que contará com boa música.

Esta experiência combinará histórias e curiosidades sobre a comboio do monte com um acompanhamento musical, prometendo uma viagem imaginária desde a Estação do Pombal até à Estação do Terreiro da Luta.

"Todos a bordo! Os vossos bilhetes, por favor! Nós não temos bilhete! Mas temos boas histórias para partilhar! Mmmmm! Histórias?! Ao tempo que não ouço uma boa história! Entrem e segurem-se bem! Ao ritmo das histórias e no compasso da música, isto do Pombal ao Terreiro da Luta será um instantinho! E tu, aí?! Preparado para viajar num comboio que se alimenta de contos e de músicas?! Apanhamos-te na Estação do Monte, no dia 15 de junho, às 11h. Quem não tiver dinheiro para o bilhete 'paga' o chazinho no Esplanade!!!", podemos ler na sinopse do evento.

A interpretação estará a cargo de Marlene Ribeiro, Andreia Baptista, Márcia Rodrigues e Elda Pedras. Destina-se a famílias e terá um número máximo de 25 participantes. A sessão terá uma duração de 45 minutos.

Os interessados deverão fazer a sua inscrição.