Detido jovem suspeito de violar mulher no Caniçal

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, por suspeita da prática do crime de violação, em cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP de Santa Cruz.

Segundo uma nota emitida, a investigação do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ permitiu apurar que os factos ocorreram na madrugada do passado dia 01 de Abril, na vila do Caniçal, tendo sido vítima uma mulher de 23 anos.

“Na sequência da denúncia, foram desenvolvidas diligências visando a recolha de elementos de prova e identificação do presumível autor, que culminaram na sua detenção”, explicou a PJ.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coacção.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa do dia 4 de Abril, esta notícia abalou a população desta vila piscatória. As primeiras informações davam conta de que a jovem, residente no Caniçal, havia sido atacada por um grupo de jovens, tendo um deles sido identificado na altura.

As autoridades responderam prontamente à situação, lançando no terreno uma detalhada e minuciosa investigação sobre este alegado abuso.