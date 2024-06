Santana Vertical Kilometer “tem uma paisagem incrível”

“Decidi sair da zona de conforto, já não fazia um quilómetro vertical a sério há uns 5 anos.

E depois de ter a responsabilidade de partir em primeiro, abrir um percurso, não fazer ideia de como é que é o percurso, saber que tinha o vencedor da edição passada logo um minuto atrás de mim, outro candidato a 30 segundos, é desafiante. E depois não saber o que me espera, acho que entusiasmei-me demasiado no início. Ali, a meio da prova, senti um bocado o desgaste. Tive que abrandar, tive que deixar o corpo estabelecer. E agora aqui (Encumeada Alta) quando comecei a ver as bandeiras disse, oh, está a acabar. E foi a dar tudo, foi uma boa experiência. Sem dúvida que isto é inexplicável, este esforço individual, corres contra o relógio, sem saber, não interessa adversários, não tens ninguém à frente, não via assim ninguém de perto atrás, é tentar dar o máximo. E depois é aquela coisa de não conhecer. Agora acho que vou aproveitar aqui as vistas, porque está lindíssimo, tem uma paisagem incrível. Vou aproveitar esta vinda ao cá em cima ao pico”.

Bruno Silva, da equipa Furfor Running Project, vencedor da prova Santana Vertical Kilometer, em declarações à organização do Ultra Skyrunning Madeira (USM) logo após cortar a meta na Encumeada Alta.