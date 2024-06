Mais de 600 atletas de 40 países inscritos no Skyrunning

Mais de 600 atletas de 40 países estão inscritos nas cinco provas da edição deste ano do Skyrunning a decorrer em Santana já a partir de amanhã.

Na apresentação da 10.ª edição do USM 2024, realizada na Quinta do Furão, em Santana, Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana anunciou a intenção da Autarquia investir na criação de "percursos de treino" a exemplo do que já acontece no vizinho concelho de Machico, aposta que elogiou.

"Santana já há muito tempo que precisa de percursos de treino", justificou o autarca, que não deixou de tecer alguns reparos à burocracia imposta por algumas entidades.

"Temos que ultrapassar algumas das burocracias que são desnecessárias, a a meu ver, neste caso", declarou na presença de diversas entidades, nomeadamente Governo Regional, através do director regional do Desporto e de representante da Direcção Regional de Turismo.

David Gomes, director de Desporto, destacou o "evento de renome internacional, evento qur põe a Madeira no centro das atenções desportivas internacionais".

Prova não apenas de grande impacto desportivo, mas também desportivo.

Apoiar grandes provas na Região é de resto um dos grandes desígnios da política desportiva regional.

"Ao invés de continuar a apoiar a participação de equipas ou atletas fora da Região, o grande desígnio é apoiar e promover eventos internacionais na Madeira", declarou. Sustentou que esta aposta terá sido decisiva na mudança de paradigma do turismo regional. Destino que no passado era associada "a destino de velhos", realidade significativamente alterada pela presença de muito turismo jovem, como também é o caso da prova que ocorre nos próximos dias no Município de Santana.

Destaque ainda para os muitos elogios que a prova suscita junto dos participantes, muitos dos quais repetentes, que não se cansam de enaltecer o potencial da prova e a beleza da ilha, em particular da costa Norte da Madeira. Para alguns é tão só "a melhor prova em Portugal", uma autêntica "jóia".

O USM é um evento constituído por cinco provas, integrado no Skyrunner® World Series da ISF – International Skyrunning Federation.