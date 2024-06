Dezenas de pessoas estão na Fan Zone do DIÁRIO , situada no Largo da Restauração, no Funchal, a assistirem ao Alemanha- Escócia, encontro de abertura do Campeonato da Europa de futebol que vai decorrer na Alemanha até 14 de Julho. Entre os presentes na Fan Zone do DIÁRIO estão muitos alemães. Os madeirenses também aderiram em bom número a este primeiro jogo do Europeu de 2024.

