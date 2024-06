USM obriga a encerrar troço de estrada em Santana este sábado

O troço da Estrada Regional 213, compreendido entre a rotunda de acesso ao Parque Temático da Madeira e o cruzamento junto ao edifício da Câmara Municipal de Santana, vai estar encerrado, este sábado, entre as 00h05 e as 18h30. Em causa está a realização do evento Ultra SkyRunning Madeira 2024.

A informação é disponibilizada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, que pede a melhor compreensão pelos incómodos causados, recordando que a rede viária municipal existente na envolvente permitir a criação de traçados alternativos.