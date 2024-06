Empresários da Rua das Fontes solicitam policiamento gratificado

Os empresários da Rua das Fontes, no Funchal, reuniram-se com a Câmara Municipal do Funchal e dizem já ter enviado um ofício ao comandante da Polícia de Segurança Pública a solicitar policiamento gratificado.

“Os donos dos bares vão assumir os custos para tornar a Rua das Fontes mais segura”, referiu ao DÁRIO um empresário, lamentando o número de agressões que têm ocorrido nos últimos tempos nesta zona da cidade.

Afirmam ainda que “é urgente” a polícia começar a controlar a noite madeirense para evitar episódios de violência, mesmo que para isso tenham de pagar aos agentes da PSP.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal confirmou que na semana passada recebeu, em audiência e a pedido do próprio, um empresário da restauração, que manifestou a sua intenção de providenciar, a suas próprias expensas, serviço grantificado da PSP para a Rua das Fontes.

Disse ainda que “a CMF nada tem a opor a esta diligência e vê sempre com bons olhos qualquer iniciativa que possa contribuir para a segurança de bens e pessoas na cidade do Funchal”.

“A CMF fará o que estiver ao seu alcance para mediar o pedido que será feito pelo empresário à PSP”, garantiu.

Tal como o DIÁRIO noticiou, na madrugada de hoje um homem de 29 anos foi agredido com uma arma branca na Rua das Fontes, sofrendo cortes na zona dorsal.

Na madrugada de ontem três nepalenses foram agredidos por um grupo de jovens nesta mesma rua, após uma discussão que terá começado num bar.