Entre os dias 19 e 22 de Junho o Clube Desportivo São Roque vai organizar o Evricup 2024, o "maior torneio de veteranos do hóquei em patins a nível mundial", que irá decorrer no Pavilhão Gonçalves Zarco e no Pavilhão da Torre.

O torneio trará à Madeira equipas do continente e estrangeiras.