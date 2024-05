PS aposta na educação gratuita como forma de apoiar as famílias

A candidatura do PS às eleições regionais, que se realizam já este mês, defende uma aposta na gratuitidade de educação, uma forma de apoiar as famílias, mas também de melhorar qualificações. O cabeça-de-lista Paulo Cafôfo participou numa acção de pré-campanha de contacto com a população, onde entregou flores às mães e relevou o papel das mesmas no contexto familiar e o empenho e preocupação com que se entregam à educação dos filhos.

O candidato destaca a necessidade de implementar medidas que sejam capazes de ajudar as famílias madeirenses a enfrentarem o elevado custo de vida. Paulo Cafôfo vinca que o PS é "o único partido com soluções concretas para virar a página na Madeira e resolver os problemas dos madeirenses", considerando que "a gratuitidade do ensino pode ter efeitos em duas frentes. Por um lado, desonerando as famílias dos custos associados com a educação e, por outro lado, investindo neste que é um dos eixos estratégicos do desenvolvimento da Região".

O PS pretende que as creches sejam gratuitas para todas as crianças, assim como os manuais e a alimentação para todos os alunos até ao 12.º ano de escolaridade. O socialista assevera que os estudantes madeirenses que frequentam o ensino superior deixarão de pagar propinas, ficando este encargo à responsabilidade do Executivo. A isto, Paulo Cafôfo acrescenta a gratuitidade dos transportes públicos para os menores de 25 anos (abrangendo assim todos os jovens em idade escolar) e maiores de 60.

“Estas são medidas muito claras e concretas e que terão um efeito prático muito grande no bolso e no dia a dia das famílias madeirenses”, evidenciou o candidato, acrescentando que isto só será uma realidade se as pessoas derem a oportunidade ao PS de governar a Região e mostrar que é possível fazer diferente e melhor.