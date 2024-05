JPP defende linhas aéreas de alta tensão subterrâneas

O JPP, através do vice-presidente do Grupo Parlamentar, Rafael Nunes e do deputado Miguel Ganança, esteve recentemente em contactos com diversos moradores dos sítios da Vitória, Santa Rita e Romeiras, na freguesia de São Martinho, onde abordaram "a prevalência de linhas aéreas de média e alta tensão que percorrem o traçado dos Socorridos".

“Não ignoramos a importância da existência destas linhas de média e alta tensão pela necessidade de transporte de eletricidade em tensões elevadas, desde o seu sítio de produção até ao local de consumo, mas devem ser estudadas todas as possibilidades de redução destas linhas optando pelo seu enterramento”, avança Rafael Nunes.

No entender do deputado do JPP, para além de uma diminuição drástica do impacto paisagístico, a operação iria acautelar igualmente a crescente desvalorização destas habitações, podendo ainda colmatar os riscos para a saúde pública: “Neste caso, junto à Central dos Socorridos, tal como em diversos outros casos espalhados em diversos pontos da Região, tem de funcionar o princípio da precaução. Não podemos ignorar estas pessoas e prejudicar a qualidade de vida dos moradores, com linhas a passar a poucos metros de habitações".

Para o parlamentar, a situação tem de merecer a atenção urgente da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), salvaguardando que “o JPP reconhece os investimentos prévios desenvolvidos pela Empresa de Eletricidade da Madeira no enterramento das linhas, como é o caso do Paul da Serra e do Caniçal, pelo que questionamos a empresa pública sobre a possibilidade de garantir o enterramento deste traçado, assegurando a existência e fiscalização de infra-estruturas subterrâneas, tal como acontece atualmente com a rede de águas e esgotos”.