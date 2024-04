PS critica forma como está a ser gerida a página de Facebook da Assembleia Municipal

Madalena Nunes, deputada Municipal eleita pelo PS, criticou a forma como estão a ser geridas as redes sociais da Assembleia Municipal, alegando um apagamento das deputadas municipais na página de Facebook. O voto de protesto foi chumbado com 24 contra, 4 abstenções e 9 votos a favor.

João Paulo Marques, do PSD, considerou que este voto de protesto é uma forma de reescrever a história, tendo em conta que, no passado, o "executivo da Confiança não respondia aos deputados ao longo das sessões da Assembleia", para depois responder através da televisão, "no interior dos seus gabinetes".