CDU junta mais de 200 apoiantes em jantar-comício no Funchal

Mais de 200 apoiantes da CDU participaram este sábado, 18 de Maio, num jantar-comício que decorreu na cidade do Funchal e contou com a intervenção do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

Durante a iniciativa de campanha eleitoral para as Regionais de 26 de Maio, o representante nacional afirmou que o Partido Comunista Português "não traiu o voto e a confiança de quem vê na CDU uma força de palavra, de trabalho e de coerência".

"A CDU não tem duas caras, uma na campanha e outra fora dela", averbou, reiterando que "a CDU não trai o voto de quem o dá".

"Aqui estamos para garantir que podem contar com a CDU para defender os interesses do povo e dos trabalhadores", garantiu aos apoiantes madeirenses.

Edgar Silva, cabeça-de-lista da candidatura da CDU ao sufrágio do próximo domingo, expressou considerar que "as populações já reconhecem na CDU a força da reivindicação".

"Agora, o que é preciso é ter na CDU a força da transformação e tal só é possível votando CDU e elegendo mais deputados da CDU nestas eleições", atentou.