Cafôfo promete uma "Educação de excelência e gratuita”

Paulo Cafôfo assegurou, este sábado, que a Educação será uma "área prioritária e central" de um Governo Regional do PS, destacando a importância deste sector para a qualificação dos madeirenses e para a competitividade da Região.

No debate ‘Educação: Caminhos de Futuro’, promovido esta manhã, o presidente do PS-M e cabeça-de-lista às 'Regionais' adiantou que o objectivo do partido, sendo Governo na Região, será ter “uma Educação de excelência e gratuita”.

Citado em nota à imprensa, o líder socialista explica que esta é uma medida muito importante do ponto de vista do apoio às famílias, que têm muitas dificuldades para fazer face aos custos com a educação dos seus filhos, mas também para a qualificação da população, o que, por sua vez, poderá representar mais oportunidades, melhores empregos, melhores salários e mais rendimentos.

Apontou algumas das medidas preconizadas pelo PS, a começar pela gratuitidade das creches para todas as crianças, salientando que o investimento na educação deve começar, precisamente, a partir da base.

Além disso, o candidato socialista garantiu que, com um Governo do PS, os estudantes madeirenses que frequentem o ensino superior na Região, no continente ou nos Açores deixarão de pagar propinas, passando este encargo a ser suportado pelo Executivo.

Paulo Cafôfo referiu que existem 5.700 estudantes madeirenses no ensino superior e deu conta que esta medida terá um custo de quatro milhões de euros, mas sublinhou que se trata de um investimento estrutural que contribuirá também para uma Região mais bem preparada do ponto de vista económico e social.

Nesta terra em que se gasta tanto dinheiro, tem de se gastar dinheiro onde ele é, efetivamente, mais necessário e prioritário, neste caso na educação e nas propinas do ensino superior”, declarou, acrescentando que “o Governo arrecada impostos e deve redistribuí-los, de modo a que o ensino seja gratuito. Paulo Cafôfo, presidente do PS e cabeça-de-lista às 'Regionais'

Garantiu ainda que, com um Executivo socialista, haverá uma aposta na valorização da carreira docente.

“Apenas com uma visão diferente será possível fazer uma mudança”, diz Rui Caetano

Já Rui Caetano, que teve a seu cargo a moderação do debate, apontou a visão estratégia do PS para a Educação, tendente à melhoria das aprendizagens e dos resultados. “Apenas com uma visão diferente será possível fazer uma mudança”, sublinhou.

O deputado e candidato considerou também que é preciso mudar a forma de encarar a Educação, olhando-a “com os outros e não contra os outros”.

“A Secretaria Regional de Educação fecha-se dentro de portas, dentro da sua torre de marfim e limita-se a mandar ordens”, criticou, considerando que este processo tem de envolver os professores, o pessoal não docente, os pais/encarregados de educação e a própria sociedade, numa estratégia de cooperação que permita alcançar melhores resultados.

Por seu turno, Isabel Garcês, uma das oradoras no debate, abordou a importância da aposta no pré-escolar como um factor decisivo para o futuro das crianças e encarou o investimento na educação como contributo para o empoderamento. A deputada e candidata destacou a preocupação do PS relativamente a esta questão, elogiando a gratuitidade das creches preconizada pelo partido. Esta é, como referiu, uma forma de “cuidar do futuro da nossa Região”.

Por seu lado, a deputada Sancha de Campanella abordou as propostas para o ensino superior, salientando que o conhecimento é poder e é um “catalisador de desenvolvimento regional e económico”. A também candidata alertou para o facto de a Região estar a perder jovens e apontou a importância de incentivar as universidades à criação de cursos com foco regional, mas que conjuguem também a vertente da globalização. Relevou ainda que o ensino superior é um importante veículo de capacitação das pessoas e que, quanto maior for a escolaridade, maiores são as oportunidades e os rendimentos.