Houve um evento bastante significativo no mundo das tecnologias inovadoras - o European CEO Awards 2024. Só são nomeados para este prémio os melhores directores executivos de empresas que expandem as fronteiras do negócio e que, de um modo geral, contribuem para o desenvolvimento do progresso científico e tecnológico. No sector FinTech, o título de CEO do ano foi atribuído a Sergey Astafjev, CEO e cofundador da Wallester AS, uma empresa prestadora de serviços financeiros da Estónia que permite às empresas criar os seus próprios programas de cartões personalizados e infra-estruturas de pagamento. O que é esta empresa e com que méritos o seu criador recebeu este prémio honorífico, vamos agora tentar perceber.

Características e perspectivas de desenvolvimento do sector

Os European CEO Awards 2024, da europeanceo.com, foram apresentados com 6 nomeações, mas prestámos atenção à nomeação para a Indústria Fintech. Trata-se de uma indústria em rápido desenvolvimento e que afeta todas as esferas da atividade humana. A empresa de Sergey Astafjev é o líder do mercado europeu no fornecimento de soluções integradas para a emissão de cartões.

As perspectivas neste domínio são praticamente ilimitadas. De acordo com cálculos modestos de peritos, o mercado mundial de cartões atingirá, em 2025, um volume superior a 65 mil milhões de dólares americanos. Este facto explica-se pelo interesse crescente dos consumidores pelos produtos com cartão. No que respeita aos cartões de pagamento, são atraídos pelo maior nível de segurança dos pagamentos e pela comodidade de utilização. Se antes apenas as instituições bancárias eram responsáveis pela emissão de cartões, actualmente, graças a empresas como a Wallester, qualquer organização pode comercializar o seu produto cartão.

As mudanças que se verificaram no domínio da emissão de cartões são tremendas. Anteriormente, para criar o seu programa de cartões, era necessário reunir um grande número de documentos, cumprir todos os requisitos do sistema de pagamento Visa, MasterCard, UnionPay ou outro serviço escolhido pela empresa, bem como gastar enormes quantias de dinheiro no desenvolvimento de software e infra-estruturas para manter a sua vitalidade. Para realizar um projecto deste tipo, era necessário ter experiência suficiente para passar por determinados processos e cumprir as regras dos sistemas de pagamento.

As soluções da Wallester permitem-lhe reduzir significativamente o tempo necessário para colocar o seu projecto de cartões no mercado. Com a sua ajuda, uma empresa de qualquer sector pode lançar o seu programa de cartões no mais curto espaço de tempo possível, com custos mínimos e sem ter de recorrer a pessoal adicional altamente qualificado.

Wallester - uma solução completa para o seu negócio

A Wallester criou uma plataforma e uma solução completa para empresas e start-ups. É uma plataforma multifuncional que é facilmente escalável e personalizável de acordo com as necessidades da empresa. A sua principal tarefa é proporcionar ao cliente a oportunidade de emitir cartões de pagamento e gerir o programa de cartões de forma independente, sem recorrer aos serviços de bancos e outras instituições financeiras.

“Num ambiente de tecnologia financeira cada vez mais competitivo, a diferença entre o sucesso e o fracasso depende frequentemente de um elemento crucial: a qualidade do serviço ao cliente.” (с) Sergey Astafjev, Director Executivo e cofundador da Wallester

Ao colaborar com a Wallester, o cliente recebe o máximo apoio em todas as fases do desenvolvimento do produto cartão. É-lhe fornecido todas as ferramentas e apoio necessários para lançar um programa de cartões de pagamento individual. A empresa assume todas as questões de administração, comunicação com o sistema de pagamento, segurança dos pagamentos, modernização e manutenção da plataforma.

Com a plataforma Wallester, os clientes podem emitir cartões de forma independente para qualquer finalidade. Podem ser físicos e virtuais, de débito, de crédito e pré-pagos. A solução White Label permite a criação de cartões com desenhos únicos. Os símbolos da empresa nos meios de pagamento e na aplicação móvel ajudam a tornar a marca mais reconhecível e aumentam significativamente o seu estatuto entre os concorrentes.

A plataforma inovadora da Wallester oferece às empresas clientes um controlo total sobre os seus programas de cartões. Podem definir de forma independente os limites dos cartões, activar e bloquear cartões, bem como reemiti-los e substituí-los.

A Wallester oferece soluções de nicho prontas a utilizar para uma vasta gama de indústrias. A empresa tem produtos personalizados para os sectores do crédito, das viagens, da banca e dos seguros. Também oferece opções para empresas envolvidas no comércio eletrónico, empréstimos P2P e outros negócios actualmente populares. As soluções de nicho são adaptadas a um sector específico, mas isso não significa que a plataforma da Wallester tenha um âmbito de utilização limitado. Pelo contrário, graças à sua API REST, pode ser facilmente integrado em qualquer sistema existente e é adequado para utilização em qualquer sector.

Os cartões emitidos através da plataforma Wallester podem ser tokenizados. Permite-lhes estar ligados a carteiras digitais e aumenta significativamente a segurança dos pagamentos. São observadas medidas de segurança adicionais graças à utilização do moderno protocolo 3D Secure. Implica solicitar uma etapa de verificação adicional durante cada transação.

As soluções da Wallester estão disponíveis em todo o Espaço Económico Europeu, Reino Unido e Suíça. É um produto universal para uma vasta gama de empresários, sendo constantemente desenvolvido e actualizado para melhor satisfazer as necessidades dos clientes.

CEO do ano no sector FinTech: Sergei Astafjev (Wallester AS). Prémio bem merecido

A European CEO é uma publicação impressa e online de renome, com sede em Londres. Os quadros superiores de 28 países europeus subscrevem a publicação e recebem trimestralmente análises aprofundadas, estratégias e recomendações que os ajudam a tomar decisões comerciais qualificadas. A editora tem uma equipa editorial completa, composta por muitos autores de renome. Abrangem os temas mais actuais que atraem o interesse dos profissionais do sector e dos leitores em geral.

A European CEO Publishing criou os prémios anuais European CEO Awards para reconhecer os principais intervenientes em vários sectores. Os leitores da publicação podem nomear, à sua discrição, representantes de empresas que sigam os padrões estabelecidos pelo prémio e sejam merecedores dessa honra. Por sua vez, os jurados dos Prémios European CEO seleccionam o vencedor que realmente ultrapassa os limites da empresa e implementa ideias progressistas.

Em 2024, os European CEO Awards 2024 foram atribuídos em 6 categorias. O maior entusiasmo registou-se na categoria “Indústria FinTech”. Sergey Astafjev, CEO e cofundador da Wallester, ganhou o prémio com uma grande margem de votos. Ao tomar a decisão, os juízes tiveram em conta todos os méritos anteriores do candidato, que são efectivamente muitos.

Sergey Astafjev foi um dos responsáveis pela criação da Wallester em Tallinn, em 2016. Sob a sua orientação, a pequena start-up tornou-se um dos líderes de mercado com ambições de crescimento rápido. A esfera de influência deste projecto aumentou todos os anos, pelo que, para além do escritório na Estónia, foi aberta uma divisão em Valbonne (França).

Sob a liderança de Astafjev, a Wallester tornou-se um parceiro oficial e membro principal do sistema de pagamento Visa em 2018 e, em 2023, foi classificada entre as 3 melhores instituições financeiras da Estónia. Outro prémio bem merecido para a Wallester foi a vitória nos Fintech Breakthrough Awards na categoria “Melhor Plataforma de Gestão”.

De acordo com o júri dos European CEO Awards, nenhum candidato a este prémio na categoria Indústria Fintech poderia competir com realizações como as de Astafjev. O seu sucesso explica-se pelo facto de colocar em primeiro lugar não as suas ambições, mas as necessidades dos seus clientes.

Uma citação do Sr. Astafjev de uma entrevista recente: “Num ambiente de tecnologia financeira cada vez mais competitivo, a diferença entre o sucesso e o fracasso depende muitas vezes de um elemento crucial: a qualidade do apoio ao cliente.”

Este maior foco na satisfação do cliente tornou-se a alavanca que ajudou a Wallester a assumir uma posição de liderança no sector das fintech, e o próprio Astafjev a receber um prémio bem merecido. Estamos confiantes de que, ao seguir estes princípios no seu trabalho no futuro, a Wallester poderá receber muitos mais prémios importantes.