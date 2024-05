Banda Municipal do Funchal assinala Dia da Criança com concerto para toda a família

No dia em que se assinala o Dia da Criança, 1 de Junho, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses em parceria com a Tatiana Martins, mentora do Projeto Sons em Família, irá apresentar um concerto dedicado às famílias - 'A Sinfonia dos Animais' - no Centro de Congressos da Madeira, às 16h30 horas.

Este evento, conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Os bilhetes encontram-se à venda na 'Ticketline': o bilhete individual custa 10 euros, o 'Pack Família 2' tem o custo de 10,50 euros, o 'Pack Família 3' tem o valor de 18 euros e o 'Pack Família 4' 21 euros.