Tudo a postos para renovar sucesso da Banda do Panda

Foi apresentada ao início da tarde mais uma edição do Concerto da Banda do Panda, um evento que assinala no sábado o Dia Mundial da Criança e que mantém a aposta neste formato escolhido pelo DIÁRIO há mais de uma década, em 2011, para o público mais jovem e especialmente pensado para desfrutar em família. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, bem como a vereadora com o pelouro da Educação e Cidadania apoiaram a iniciativa marcando presença na apresentação oficial deste espectáculo, a decorrer a partir das 11 horas no Parque de Santa Catarina. Além deste concerto no sábado no Funchal, há concertos da Banda do Panda esta sexta-feira no Porto Santo e no domingo na Ribeira Brava, sempre pelas 11 horas. Estes dois são de entrada livre.

Susana Pimenta destaca a importância destas parcerias, sem a participação dos municípios estes investimentos não seriam possíveis. Basta pensar, referiu a promotora, em toda a logística envolvida na vinda e estadia da equipa de 14 pessoas da Lemon Ibéria, responsável pela realização do espectáculo. “O facto de haver três actuações do Panda, com duas ilhas, várias viagens de avião, barco, estadias e refeições, é um investimento alto”.

O maior e mais importante desafio é garantir a segurança das crianças em eventos desta grandeza. “São mutas pessoas, muitas crianças entusiasmadas e isso é sempre um desafio”. Susana Pimenta acredita que tem uma boa equipa de segurança, o sucesso das edições anteriores contribui para essa confiança. Este ano vai contar com 12 seguranças, um corredor de emergência, um plano de evacuação aprovado pela Protecção Civil e uma ambulância com respectiva equipa de socorro. A par disto, o poder contar com “uma equipa do DIÁRIO que conhece muito bem o evento e consegue ultrapassar os desafios que aparecem normalmente nestas iniciativas” é também reconfortante para quem tem a responsabilidade de garantir o sucesso. Sobretudo, diz, o principal é “que as crianças se divirtam e celebrem, este dia”.

No Funchal são esperadas 4.500 a 5.000 neste concerto, no Porto Santo o Panda deverá ctuar para cerca de mil pessoas, incluindo todas as crianças que serão mobilizadas através das escolas, e na Ribeira Brava outras 2.000. De referir que com o Panda vem outras duas personagens muito conhecidas dos mais jovens, a Masha e o Urso.

Esta será a primeira vez que o Panda vai também ao Porto Santo para um concerto com a sua banda. A directora de marketing diz que está disponível para alargar este formato ainda a outros concelhos, desde que haja disponibilidade das câmaras para apoiar. O investimento neste formato é “grande”, embora não revele o montante, e mesmo com bilheteira não seria possível se pagar.

As portas do parque abrem pelas 9h30 para receber os que quiserem chegar mais cedo não só para garantir um melhor lugar para ver o espectáculo com o urso que há largos anos conquista as crianças, como para desfrutar da animação que estará disponível no recinto. Haverá comes e bebes, insufláveis e pinturas faciais. Susana Pimenta recomenda que as famílias não se esqueçam, do protector solar e do chapéu.

O concerto no Funchal é o único com entrada paga, custa 5 euros. Susana Pimenta explica que não a obraça de um ingresso é sobretudo por uma questão de segurança, para garantir o controlo no acesso ao parque

Sobre a aposta renovada neste espectáculo por parte do DIÁRIO, Susana Pimenta explica o porquê: “O Panda, por aquilo que vamos vendo, continua a ser o espectáculo que as crianças mais gostam. Não sei se começam a ver o Canal Panda muito jovens, muito bebés e crescem a ver as personagens que o Panda dá”. A verdade é que vibram com os bonecos do canal e isso justifica que desde 2011 o DIÁRIO aposte neste formato.