Concerto da Banda do Panda proporcionará "alegria e diversão" no Porto Santo

O Concerto da Banda do Panda foi apresentado, esta manhã, no Porto Santo, ilha que recebe o evento já no próximo dia 31 de Maio, a partir das 16 horas, na Praça do Barqueiro, no âmbito do Dia da Criança.

"Com o Concerto da Banda do Panda temos proporcionado diversão e alegria a milhares de pessoas, sobretudo aos mais novos que, em conjunto com os pais e os seus familiares, se sentem verdadeiramente festivaleiros", começou por dizer o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

O DIÁRIO, como representante oficial da Lemon Ibéria para os espectáculos realizados na Madeira e no Porto Santo, e numa organização conjunta com a Câmara Municipal do Porto Santo, traz com muita alegria e empenho o Concerto da Banda do Panda, com a marca Canal Panda, pela segunda vez à 'Ilha Dourada', embora seja a primeira nesta dimensão e formato". Ricardo Miguel Oliveira

Na ocasião, destacou o facto de este ser "considerado um dos maiores eventos infantis em Portugal, e também na Região", que traz diferentes personagens do Canal Panda, como o Panda, o Ruca e ainda a Masha e o Urso.

O director do DIÁRIO disse ainda que "trazer a banda do Panda ao Porto Santo é obra" devido ao seu "complexo grau de operacionalidade". No entanto, frisou o facto de este ser "um dos espectáculos mais apetecíveis de organizar".

Quem é que não gosta de ver crianças felizes, com brilho no olhar e gratidão imensa? Quem é que não gosta de ver pais rendidos à alegria dos seus mais novos? Quem é que não gosta de sentir famílias inteiras em festa?". Ricardo Miguel Oliveira

Ricardo Miguel Oliveira comprometeu-se a "fazer um grande evento por trimestre" no Porto Santo "que possa ser complementar à dinâmica" já existente na ilha.

"Dirão os porto-santenses quais são as necessidades mais prementes, das desportivas às culturais, das gastronómicas às sociais e tentaremos dar uma resposta à altura", reforçou.

Aproveitou ainda para dizer que o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo foi "fundamental" para trazer as 14 pessoas que compõem o elenco da banda do Panda e demais envolvidos no evento.

"Enaltecemos também o apoio de outros parceiros, casos do Alberto Oculista, do Hospital da Luz, da Brisa, do Grupo Sousa, da Porto Santo Line, Madeira Rent e a colaboração do Baiana Restaurante", acrescentou, referindo que estas entidades "acreditam neste projecto".

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse que esta vereação assumiu que, para fazer face à sazonalidade, seriam promovidos diversos eventos. Isto depois dos residentes se queixarem da pouca oferta existente na ilha.

Há muito que a população do Porto Santo reclamava que havia poucos eventos culturais, desportivos e gastronómico". Nuno Batista

"Sempre tentámos junto do DIÁRIO trazer o festival do Panda ao Porto Santo", disse, mostrando-se satisfeito pelo facto da ilha poder receber "este grande evento" para assinalar o Dia da Criança.

Este é um evento que tem como foco principal as crianças, mas que também alegra todas as famílias". Nuno Batista

O espectáculo é de entrada livre, tendo a duração de cerca de 1h30.

Importa relembrar que a Madeira também irá receber o Concerto da Banda do Panda, no dia 1 de Junho, pelas 11 horas, no Parque de Santa Catarina, sendo esta uma organização conjunta entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal.

Neste caso, a entrada custa cinco euros para maiores de 3 anos, sendo que os ingressos já estão disponíveis em iniciativas.dnoticias.pt, Lojas DIÁRIO, Fórum Madeira, Lojas Flow, Tabacaria Becas (Machico) e Clube de Vídeo Oeste (Ribeira Brava).