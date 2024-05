PAN Madeira ressalva a importância da União Europeia para as questões da mobilidade

Numa acção de campanha para as Eleições Europeias, o PAN MADEIRA esteve hoje junto ao Aeroporto da Madeira para alertar da importância que a União Europeia e o Parlamento Europeu têm na atribuição de apoios para uma melhor mobilidade na Região.

O partido destaca o Aeroporto da Madeira como um bom exemplo da aplicação dos fundos europeus, como tal sugere que o mesmo exemplo seja aplicado no Aeroporto do Porto Santo, transformando-o no terminal 2 do Aeroporto da Madeira. Neste sentido, é importante a aquisição de um ferry boat que fizesse a ligação entre o Porto Santo e o Caniçal. Este ferry boat seria pago através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional e seria uma alternativa de mobilidade entre as duas ilhas da Região Autónoma da Madeira.

Relativamente ao transporte marítimo, a União Europeia disponibiliza subsídios para serviços de ferry e transporte marítimo que conectam a Madeira com o continente e outras ilhas, garantindo a continuidade do serviço e preços acessíveis. Neste sentido e sendo as ligações marítimas uma das prioridades dos partidos políticos na região, importa ter pessoas competentes no Parlamento Europeu, que saibam negociar estes fundos e que tragam à Madeira a oportunidade de ter finalmente o transporte marítimo entre a Madeira e o Continente.

Ainda sobre mobilidade, deve o Parlamento Europeu apoiar iniciativas que garantem a conectividade das regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, com o território nacional. Isso pode incluir subsídios diretos para companhias aéreas ou apoio a rotas consideradas essenciais. Como tal, é fundamental olhar para estes apoios de forma mais séria, para que os madeirenses e porto-santenses consigam se deslocar para fora da região a preços mais acessíveis.

"Através de iniciativas legislativas e financiamento, o Parlamento Europeu deve incentivar a adoção de tecnologias inovadoras e sustentáveis no setor dos transportes. Isto inclui o apoio a projetos de mobilidade elétrica, energias renováveis e a implementação de sistemas de transporte inteligentes, que podem beneficiar a Madeira ao melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental do transporte" refere Válter Ramos, candidato do PAN Madeira ao Parlamento Europeu.

Na causa animal, e dentro do tema da mobilidade, o PAN considera fundamental haver legislação europeia referente ao transporte de animais de companhia. Os mesmos não podem continuar a serem visto como mercadoria, como tal é fundamental a aprovação de leis que garantam a sua segurança e bem-estar.

É assim essencial a presença do PAN no Parlamento Europeu, pois irá promover na Europa a sustentabilidade, defendendo politicas de energias renováveis e de proteção da biodiversidade.