45 eleitores pediram para votar antecipadamente

45 eleitores manifestaram o desejo em poder votar antecipadamente no concelho da Calheta para as Eleições Europeias, confirmou o presidente do município. Para estes eleitores o acto decorre no dia 2 de Junho. São menos 42 quando comparado por exemplo como as Eleições Legislativas de 2022.

A autarquia calhetense indicou o Posto de Turismo, situado no edifício dos Paços do Concelho, como local para acolher a única Assembleia de Voto, no entanto, caso o eleitor não compareça, pode exercer o seu direito de voto ainda no dia 9.

Além disso, também no dia das eleições os cidadãos podem votar em mobilidade, ou seja, em qualquer mesa de voto em Portugal ou no estrangeiro.

As eleições foram marcadas a nível europeu para o período de 6 e 9 de Junho. E esse é, segundo o porta-voz da CNE, "um período particularmente difícil para Portugal", por coincidirem com "uma semana que habitualmente é um período de mini-férias.

Cerca de 373 milhões de eleitores europeus são chamados a votar para o Parlamento Europeu entre 6 e 9 de junho. Em Portugal, a votação é no dia 9. Serão escolhidos 720 eurodeputados, 21 dos quais portugueses.

Concorrem às eleições um total de 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.