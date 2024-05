Ana Sousa destaca a importância do diagnóstico social

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude, destacou hoje, em Câmara de Lobos, a importância do diagnóstico social enquanto "ferramenta determinante no processo de conhecimento, no fornecimento de uma análise abrangente das condições sociais, económicas e culturais que moldam a realidade das comunidades".

Na sessão de abertura de apresentação do diagnóstico social do município de Câmara de Lobos, a governante considerou que este instrumento "potencia uma análise crítica e compreensiva da realidade social, contribuindo para o aperfeiçoamento das medidas implementadas, bem como a criação de novas medidas".

Lembrando o projeto europeu, Ana Sousa referiu ainda que o Governo Regional partilha da visão europeia de que "o crescimento económico só é concebível com a inclusão de todos os indivíduos que compõem uma sociedade".

"A Estratégia do Governo Regional tem sido a de atuar ao nível da prevenção, da proteção e da integração social, tendo por finalidade o exercício da cidadania plena por parte de todos os nossos concidadãos", vincou.