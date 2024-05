'Festas da Sé' já agitam Funchal com muita cor e animação

As ‘Festas da Sé’ já dão outro colorido e animação ao coração da capital madeirense.

A abertura deste tradicional evento funchalense decorreu, esta tarde, com a presença do vice-presidente Bruno Pereira e das vereadoras Nádia Coelho, Helena Leal e Ana Bracamonte.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Na ocasião, Bruno Pereira destacou "a envolvente onde decorrem as Festas da Sé", bem como o dinamismo comercial do Funchal, razão pela qual "as perspectivas" para o sucesso da edição deste ano "são as melhores".

"Estas festas são fundamentais, como também todos os eventos que fazemos", reiterou, realçando a importância que têm os eventos para ajudar o dinamismo comercial que o Funchal apresenta.

Refira-se que esta edição vai decorrer até ao dia 9 de Junho, nas ruas da freguesia da Sé, nomeadamente a Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo, Rua João Tavira, Rua da Queimada de Cima, Largo do Chafariz e a Rua da Queimada de Baixo, que estão decoradas a rigor dando palco a diversas actuações com muita animação artística.

Face às edições anteriores, o cartaz da presente edição conta com um maior número de artistas e grupos madeirenses. Serão 38 actuações, com cerca de 200 participantes, o que representa uma evidente aposta do Município do Funchal num evento que valoriza e mantém as tradições e costumes regionais, com um investimento de 28 mil euros.