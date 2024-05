Emprego e empregabilidade em debate na Ribeira Brava

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM), tutelado pela secretaria regional e Inclusão e Juventude (SRIJ), dá, este mês, continuidade ao projeto ‘11 meses, 11 Concelhos’, desta feita no município da Ribeira Brava.

“Com o objetivo de divulgar os incentivos ao emprego e promover o contacto direto entre os serviços do Instituto do Emprego, as empresas e a população madeirense, prosseguimos, este mês, na Ribeira Brava, com o projeto ’11 meses, 11 concelhos”, explica Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude.

A Ribeira Brava é, depois do Funchal e de Câmara de Lobos, o terceiro concelho a receber, a partir do próximo dia 5 de junho, esta iniciativa que vai percorrer toda a Região.

Sessões motivacionais para desempregados, balcões de atendimento para apresentação de ofertas de trabalho, workshops de EmPODERamento Jovem e de procura ativa de emprego, sessões sobre a Rede Europeia de Emprego – EURES, visitas e reuniões com Polos de Emprego e entidades enquadradoras e sessões de divulgação de programas de emprego são algumas das ações que compõem o programa do projeto ’11 meses, 11 concelhos’.

“As sessões destinadas às entidades beneficiárias das medidas ativas de emprego têm como objetivo fornecer uma visão detalhada sobre os objetivos e os benefícios das medidas ativas de emprego e facilitar a troca de experiências entre profissionais e entidades sobre a inclusão social e laboral das populações alvo”, adianta Ana Sousa.