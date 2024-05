Portugal goleia Irlanda do Norte na corrida para o Europeu feminino de 2025

A seleção portuguesa feminina de futebol continua 100% vitoriosa no Grupo B3 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, depois de vencer hoje a Irlanda do Norte por 4-0, em jogo da terceira jornada.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Carole Costa abriu o marcador, aos 25 minutos, de penálti, com Lucia Alves, que 'bisou' (49 e 90+6), e Catarina Amado (83) a consumarem a goleada já na segunda parte.

Num grupo que apura os três primeiros para os play-offs e coloca o vencedor na Liga A da Liga das Nações 2025/26, Portugal lidera com nove pontos, à frente da Irlanda do Norte, que soma quatro. A Bósnia-Herzegovina é terceira, com três, depois de hoje ter derrotado, por 1-0, a seleção de Malta, que tem um ponto.