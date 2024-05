Festival Panda prima pela diferença

A Ribeira Brava volta a acolher um espectáculo ímpar para assinalar o Dia da Criança. Trata-se do Concerto da Banda do Panda, co-organizado pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, que acontece a 2 de Junho, na nova Praça da vila junto à Escola Secundária Padre Manuel Álvares que esta manhã foi dado a conhecer com maior detalhe tanto pelo presidente da edilidade como pelo director geral e editorial do nosso jornal.

O espectáculo é de entrada livre, tem início a partir das 9h30 e haverá um leque de diversões para as crianças de modo que possam aproveitar o seu dia da melhor forma possível.

A Banda do Panda, o Ruca, a Masha e o Urso e companhia vão animar as centenas de crianças que se prevê encham o recinto com o momento mais apoteótico acontecer às 11 horas, mas antes será dado palco às encantadoras vozes do Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, conforme sublinhou o edil.

Ricardo Nascimento, a propósito considera que a aposta neste tipo de eventos e parcerias têm tido projecção muito satisfatória ao ponto de garantir que o concerto estará garantido no próximo ano justamente por verificar que marca a “diferença”.

“Queríamos ser os primeiros [fora do Funchal] a ter um festival do Panda, aberto ao público e sobretudo destinado às nossas crianças e pais. É um investimento que a Câmara faz na felicidade das crianças e que no dia de amanhã sejam naturalmente homens felizes”, observou o autarca ribeira-bravense.

Além do cariz lúdico que realçou, Ricardo Nascimento considerou que este tipo de actividade que arrasta centenas de pessoas, algumas delas chegam muito cedo para reservar lugar, vincou, tem como intuito dinamizar o comércio local: “Tem sido comum a Ribeira Brava encher com tanta gente de tanto sítio, muitos dos quais chegam às 8 da manhã para marcar lugar”.

O autarca acabou, por fim, por enaltecer as parcerias mantidas com a Empresa Diário de Notícias neste evento mas também noutros como é o caso da organização da Festa LusoVenezuelana que voltará organizada no período de verão.