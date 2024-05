'Festas da Sé' voltam hoje a animar as ruas do Funchal

As Festas da Sé arrancam hoje, e decorrem até 9 de Junho, na Freguesia da Sé, contando com a animação de 38 actuações, de 22 grupos, que envolvem um total de 200 pessoas.

Com um investimento da CMF no valor de 28 mil euros, que significa um reforço da animação na presente edição, as Festas da Sé visam a dinamização do comércio local, mas também a diversificação da programação e animação turística, dado que estas festas reúnem, entre o Largo do Município e o Largo do Chafariz, residentes e turistas, durante uma dezena de dias.

Festas da Sé com animação reforçada a partir de sexta-feira Foram apresentadas esta terça-feira, 28 de Maio, as Festas da Sé de 2024, que decorrer de 31 de Maio a 9 de Junho. O evento representa um investimento de 28 mil euros por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Para marcar o arranque da melhor maneira, hoje está prevista as actuações, às 17h30, do Teatro Bolo do Caco e da Banda Distrital do Funchal com os 'Os Guerrilhas'.

Entre às 19h30 e as 20h30, o Grupo de Folclore do C.C. de Santo António vão animar as principais artérias da capital madeirense. E, para encerrar em grande estilo o primeiro dia, haverá ainda tempo para a actuação do Buzico, entre as 21 e as 23 horas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 12h00 - Torneio desportivo AEF 'Liga FF', na Escola Secundária de Francisco Franco

- 9h30 - Sessão de abertura da Ação de Sensibilização do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), com a presença de Pedro Ramos, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil

- 10h00 - O candidato do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, reúne-se com um grupo de pescadores, no Caniçal, junto ao Restaurante Bar Amarelo.

- 12h00 - Apresentação do Diagnóstico Social do Concelho de Câmara de Lobos - Museu Imprensa da Madeira

- 14h30 às 17h00 - Celebração do Dia da Criança, no Ginásio da escola básica e Pré - Escolar de S. António e Curral das Freiras

- 15h00 - Iniciativa da AD na freguesia de São Martinho, no Funchal, ao lado da unidade comercial Leroy Merlin

- 15h00 - Espectáculo 'Praça dos Sabores' e com a actuação de Isabela Andrade, a interpretar a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024, 'Um Mundo Melhor', no Auditório do Jardim Municipal do Funchal

- 16h00 - Concerto do Panda para celebrar o dia da Criança, na Praça do Barqueiro - Porto Santo

- 17h00 - Cerimónia de Apresentação do V Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus, no Estádio da Madeira

- 17h30 - PAN realiza acção para as Eleições Europeias, no Aeroporto da Madeira

- 17h30 - Início das Festas da Sé 2024, entre o Largo do Município e o Largo do Chafariz

- 17h30 às 21h15 - Grande Prémio Cidade do Funchal, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal

17h30 às 19h00 - Aquecimento

19h15 às 21:15 – Competição



- 18h00 - Palestra "Dia Mundial sem Tabaco", na FNAC Madeira, da Liga Portuguesa Contra o Cancro

- 18h00 - Exposição Under the Water, no Solar do Ribeirinho - Machico

- 18h00 às 22h00 - Hot Dog Festival - Jantar street food, no NEXT

- 19h00 - Concerto do Orquestra de Sopros do Conservatório, Fórum Machico

- 19h00 - JPP vai abordar a actualidade política da Região Autónoma da Madeira.

- 20h00 - Procissão de Velas do Bom Sucesso, dedicado a Maria, seguido de Eucaristia



- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional do Pescador e Dia Nacional das Colectividades

- Este é o centésimo quinquagésimo segundo dia do ano. Faltam 214 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1924 - A China reconhece a URSS.

1926 - O Presidente da República Portuguesa Bernardino Luís Machado Guimarães, depois de 72 horas de resistência ao Golpe de Estado, renúncia, entregando os poderes ao almirante Mendes Cabeçadas.

1947 - Protestos de alunos na Faculdade de Medicina de Lisboa à ditadura do Estado Novo são calados com a intervenção violenta da polícia de choque. O professor António Flores, diretor da Faculdade, apresenta a demissão.

1961 - O Benfica conquista a Taça dos Clubes Campeões Europeus de futebol ao vencer na final o Barcelona por 3-2, no Wankdorf Stadion, em Berna, na Suíça.

1964 - É lido, por um grupo de teatro, "Grândola", o poema que Zeca Afonso escreveu em agradecimento à Sociedade Musical de Fraternidade Operária Grandolense -- "Música Velha".

1969 - Reúne no Porto a Convenção dos Socialistas Portugueses que reitera a posição política dos socialistas tal como ficou definida no manifesto "Ao País". António Macedo, Salgado Zenha, Mário Soares, Raul Rêgo, Teófilo Carvalho dos Santos e Vasco da Gama Fernandes assinam a declaração final em nome de todos os representantes.

1988 - A Assembleia da República aprova a lei de exercício da actividade de radiodifusão no território nacional.

2003 - O Concorde da Air France faz a última ligação aérea comercial entre Nova Iorque e Paris.

2004 - Termina a instrução do processo Casa Pia. Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves são ilibados. São pronunciados os restantes oito arguidos do processo.

2005 - O antigo diretor do FBI Mark Felt, 91 anos, revela ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso "Watergatee" que levou à demissão do Presidente Richard Nixon.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

2008 - Manuela Ferreira Leite, 67 anos, torna-se a primeira mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes. É eleita com 37,6 por centos dos votos, seguida de Pedro Passos Coelho, com 31,07 por cento dos votos e de Pedro Santana Lopes com 29,82 por cento. Pedro Santana Lopes anuncia que cessa funções como líder parlamentar por discordar do projeto da nova presidente do partido.

2010 - Israel ataca navios turcos com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, matando pelo menos 10 ativistas de direitos humanos.

2014 - O Valongo conquista o seu primeiro título de campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer em casa o FC Porto por 5-3, em encontro da 30.ª e última jornada da prova.

2017 - Um atentado com um carro armadilhado mata pelo menos 80 pessoas e fere mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo afegão.

2018 - O avançado Daniel Podence rescinde o seu contrato com o Sporting, alegando justa causa, na sequência da invasão por adeptos da Academia do Sporting, em Alcochete, e das agressões à equipa de futebol.

2019 - PS, PCP, CDS e PEV aprovam, no parlamento, uma norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais que permitirá aos juízes conselheiros um vencimento superior ao do primeiro-ministro.

2020 - Norte-americanos fazem manifestações em cidades de todo o país para protestar contra morte de George Floyd durante pico da pandemia no país.

2021 - A poetisa Ana Luísa Amaral é galardoada com o XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, que reconhece uma obra poética que contribui de forma significativa para o património cultural deste conjunto de países.

2023 - O Sevilha conquista a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma (por 3 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e prolongamento), treinada pelo português José Mourinho, em Budapeste, Hungria.

PENSAMENTO DO DIA: