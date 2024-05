Festas da Sé com animação reforçada a partir de sexta-feira

Foram apresentadas esta terça-feira, 28 de Maio, as Festas da Sé de 2024, que decorrer de 31 de Maio a 9 de Junho. O evento representa um investimento de 28 mil euros por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Na apresentação, realizada no Salão Nobre da autarquia, a presidente da CMF destacou o reforço da animação, com 22 grupos a atuar este ano, envolvendo 200 pessoas, num total de 38 actuações, sobretudo de jovens, associações e bandas filarmónicas.

Cristina Pedro frisou que o reforço tem vindo a acontecer "ano após ano".

Entre os objectivos deste evento, apontou a autarca, está a dinamização do comércio local, mas também a diversificação da programação e animação turística, dado que estas festas reúnem, entre o Largo do Município e o Largo do Chafariz, residentes e turistas.

A CMF reforçou também a fiscalização doe evento, no sentido de que sejam cumpridas as normas do licenciamento, bem como a segurança, com o patrulhamento da área pelos bombeiros municipais e pela PSP.