Vídeo mostra multidão no largo da Sé na Procissão do Corpo de Deus

Largas centenas de fiéis de todas as idades marcaram presença na Procissão do Corpo de Deus que percorreeu o trajecto de tapetes florais ao longo de várias artérias do centro do Funchal, desde a Rua Câmara Pestana até a Catedral, com passagem pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa Norte).