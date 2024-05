Calheta oferece três dias de muita diversão às crianças

A Calheta preparou este ano um programa recheado para assinalar o Dia Mundial da Criança, com um fim-de-semana alargado e dedicado aos mais pequeninos e às suas famílias, com várias actividades gratuitas.

Na próxima sexta-feira, dia 31 de Maio, os eventos terão lugar no MUDAS.Museu. Ao longo desse dia, vão decorrer várias sessões de cinema infanto-juvenil (curtas-metragens), bem como visitas ao museu na companhia de mímicos, figuras curiosas, irrequietas e atrevidas. Durante o dia as actividades terão como público-alvo os alunos do pré-escolar e 1º ciclo de escolaridade, mas a partir das 19h30, todas as crianças e respectivas famílias poderão usufruir da mesma experiência.

Às 20 horas, terá lugar, também no MUDAS, um concerto do agrupamento musical ComCORDAS, que contará com a participação especial do coro de alunos da EB1/PE da Calheta, guiado pela professora Carla Jardim, iniciativa que resulta de uma parceria entre a DRC-MUDAS.Museu, a Câmara Municipal da Calheta e a Associação Cultural ComCORDAS.

No sábado, Dia Mundial da Criança, as atenções estarão centradas nos jardins do Porto de Recreio da Calheta, onde Nina Toc Toc dará um espectáculo inédito e muito aguardado pelos mais pequenos. O espectáculo, organizado pelo Município em parceria com o Diário de Notícias, terá início às 11 horas.

"Nina Toc Toc, conhecida por ser uma menina divertida, alegre, curiosa, simpática e um pouco trapalhona, irá certamente encantar os mais novos com novas músicas e novos amigos. À boleia da sua Troti e com o seu relógio mágico, viverá muitas aventuras com o público mais novo, que ficarão na memória de todos. De uma forma divertida e lúdica, irá partilhar com as crianças o seu estilo de vida saudável e o seu amor pelos animais e pela natureza", pode ler-se no comunicado.

No domingo, a partir das 14 horas, as actividades voltam a ter lugar no MUDAS, com a possibilidade de as famílias poderem desfrutar de uma visita guiada ao museu, na companhia dos divertidos mímicos. Às 15 horas, o público poderá assistir à reposição do Festival da Canção Infantil da Madeira, um espectáculo muito especial que conta com mais de quatro décadas de existência. Uma organização entre o MUDAS, a Câmara Municipal e o Conservatório Escola das Artes.

"A autarquia sublinha que o acesso a todos os eventos é livre e gratuito. Contudo, as iniciativas que têm lugar no MUDAS.Museu requerem inscrição prévia pois o acesso está limitado à capacidade do auditório do Museu. Os interessados em participar devem contactar o MUDAS através do telefone 291820900 ou do email [email protected]".