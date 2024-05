Nina Toc Toc reforça "parceria de sucesso" entre EDN e a Calheta

Esta manhã foi dado a conhecer mais detalhes sobre o espectáculo que decorrerá nos jardins do Porto de Recreio da Calheta para assinalar no próximo dia 1 de Junho, pelas 11 horas, o Dia da Criança. Convidada para o cartaz inédito está Nina Toc Toc, que vem para abrilhantar um evento promovido pela Câmara Municipal da Calheta em co-organização com a Empresa Diário de Notícias.

O director geral e editorial da EDN congratulou a “parceria de sucesso” com o município que permite oferecer às muitas centenas de crianças que são esperadas no próximo sábado para um “momento lúdico" mas igualmente “didáctico” e com o “propósito de distribuir felicidade ficando mais aptos para crescer, e crescer em felicidade é um dom que nem todas as crianças do mundo têm”, observou, deixando elogios à visão e à política da autarquia e a outras instituições para o fomento deste género de actividades.

Esta colaboração não se estende apenas e só a este evento, conforme salientou, uma vez que existem outros "trilhos comuns” ou outras parecerias tendo em vista a afirmação deste concelho no panorama regional, como lhe designou. “É um dos bons exemplos que temos na forma como se consegue complementar projectos tem em vista o bem-estar, qualidade de vida e a progressão desta sociedade que vive ou não cá ou tenha ligações a esta terra”, referindo-se à extensa diáspora calhetense.

“Queria deixar abertura para fazermos mais, mas não seremos nós a decidir o que fazer, estamos abertos à vontade local para connosco construir projectos de promoção social, cultural, desportiva, gastronómica ou outra. Digam quais as necessidades que tentaremos responder à altura, com empenho dos nossos departamentos”, manifestou a disponibilidade.

De resto também deixou uma palavra de gratidão às diversas instância de poder que “conseguem perceber que devem ser aliados das grandes causas da sociedade e a felicidade é uma grande causa, que ela exista e possa ter reflexos frequentes, é uma missão que nós também comungamos e que nos empenhamos em tornar realidade”, complementou no salão nobre dos Paços do Concelho onde também estavam o presidente, o vereador com o pelouro da juventude e a directora de Marketing da EDN.

Um momento para Ricardo Miguel Oliveira voltar a destacar a "vocação informativa” da EDN que possui, para além da “formativa e de animação” que sustentam a “trilogia”, qual motor da empresa, e que permite “construir o futuro”, num combate a iliteracia mediática e numa clara aposta de uma melhor informação e sempre “sintonizadas com a verdade e não com as "‘fakes’, boatos ou bilhardice”, precisou o director do DIÁRIO.

Quanto ao espectáculo propriamente dito, Nina Toc Toc - conhecida por ser uma menina divertida, alegre, curiosa, simpática e um pouco trapalhona - com certeza que irá encantar os mais novos com novas músicas e novos amigos. À boleia da sua Troti e com o seu relógio mágico, viverá muitas aventuras com o público mais novo, que ficarão na memória de todos.

De uma forma divertida e lúdica, irá partilhar com as crianças o seu estilo de vida saudável e o seu amor pelos animais e pela natureza.

No seus espectáculos costuma explorar temas, como a reciclagem, a amizade e o respeito pela diferença, tendo como missão influenciar todos a usufruírem do que a natureza oferece, ganhando energia para brincar através de uma boa alimentação e do desporto. Desta vez, não será excepção.