Morreu o motociclista ferido em acidente na Ponta do Sol

O motociclista que esta tarde ficou ferido na sequência de um acidente no túnel do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, acabou por falecer.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem foi reanimado pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportado para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Trata-se de um homem de 30 anos.