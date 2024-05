CDS inclinado para entendimento com o PSD

“O CDS não fará coligação de governo com nenhum partido”, conforme tinha anunciado durante a campanha, reafirmou hoje José Mnauel Rodrigues, à saída da audiência com o Representante da República.

O líder centrista diz contudo que “o CDS está disponível para entendimentos parlamentares, para viabilizar um governo e aprovar um orçamento”, reforçando a necessidade de “normalizar rapidamente a vida política regional na Madeira e criar as condições de estabilidade e de governabilidade”.

Embora não tinha declarado abertamente, deu a entender que está mais inclinado a selar acordo com o PSD, embora garanta que não há ainda decisão tomada, depois dos contactos com o PS/JPP, ainda ontem, e com o PSD, esta manhã.

Assegura é que o CDS será “factor de estabilidade, de responsabilidade e de credibilidade”.

Foi a terceira de sete audiências agendadas para hoje no Palácio de São Lourenço, a última no período da manhã. A audição aos partidos com representação parlamentar prossegue após o almoço. O Chega, liderado por Miguel Castro, tem encontro marcado para as 14 horas.