Nuvens e subida da temperatura nas previsões para hoje na Madeira

Esta quarta-feira, na Madeira, estão previstos períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado na vertente Sul da ilha da Madeira a partir do final da manhã.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar fraco a moderado, a uma velocidade que oscilará entre os 10 e os 30 km/h, do quadrante Nordeste.

Haverá uma subida das temperaturas máxima e mínima. Na Madeira, os termómetros deverão subir até aos 26ºC, sendo esperada uma mínima de 19ºC. No Porto Santo, o IPMA prevê uma máxima de 23ºC e uma mínima de 18ºC.

O índice ultravioleta estará num nível muito elevado (9), tanto na Madeira, como no Porto Santo.

Para o Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do final da manhã. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Nordeste, com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sul/Sueste com 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre os 20/21ºC.