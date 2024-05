A partir de Junho já é possível renovar Cartão de Reembolso Especial

A partir do dia 1 de Junho, os beneficiários do Serviço Regional de Saúde já podem renovar o Cartão de Reembolso Especial (CRE), junto dos serviços administrativos do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Implementado pelo Governo Regional da Madeira, através deste Instituto, este cartão apresenta como principal vantagem o reembolso especial aos beneficiários do SRS-Madeira nas despesas de saúde com consultas médicas.

Só no primeiro trimestre de 2024 foram contabilizados mais 102 beneficiários do Serviço Regional de Saúde detentores do Cartão de Reembolso Especial. José Nunes, pensionista natural do Funchal, afirma que o cartão é um apoio extra no âmbito do reembolso das consultas médicas porque “sempre recebo mais alguma coisa. São mais vinte euros”, evidenciou.

O valor do reembolso é fixado de acordo com os escalões existentes. O escalão A refere-se aos pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e que estejam insetos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS). Actualmente, o reembolso tem o valor de 22,50 euros.

Já o escalão B corresponde aos beneficiários do SRS-Madeira que aufiram de rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e que estejam isentos de IRS, cujo valor de reembolso é de 20,63 euros.

O processo para renovar e adquirir o cartão é simples, gratuito e acessível a todos os beneficiários do SRS-Madeira. Para esclarecimentos adicionais, o utente pode dirigir-se ao Balcão de Apoio ao Utente, disponível entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 16h00, no edifício sede do IASAÚDE, e não necessita de agendamento prévio.