PS e JPP 'oferecem' presidência da ALM a José Manuel Rodrigues

José Manuel Rodrigues é nome desejado pelo PS e pelo JPP para presidir à Assembleia Legislativa da Madeira.

Sabe o DIÁRIO que os partidos que apresentaram esta tarde "uma solução de governo conjunta" tencionam contactar ainda hoje o líder e cabeça-de-lista do CDS, eleito ontem, aguardando que o posicionamento assumido pelo ainda presidente do parlamento madeirense seja favorável.

A mesma fonte ligada ao processo garante que outros cargos estão a ser negociados com as forças partidárias que podem viabilizar a alternativa plasmada na "declaração de princípios" assumida pelo PS e JPP.

Numa conferência de imprensa conjunta no Funchal, embora sem direito a perguntas dos jornalistas, o líder do PS-M, Paulo Cafôfo, anunciou que o compromisso alcançado implica diálogo com os partidos eleitos no domingo, à excepção do PSD e do Chega.

No domingo, o PSD voltou a vencer as legislativas regionais e elegeu 19 deputados, afirmando-se disponível para assegurar um "governo de estabilidade", mas desde logo o PS considerou haver margem para construir uma alternativa.

Os socialistas, principal força da oposição, mantiveram os 11 assentos parlamentares do mandato anterior e o JPP, terceira força política na região, aumentou a sua bancada de cinco para nove elementos.

O Chega elegeu quatro deputados, o CDS-PP dois e a IL e o PAN um deputado cada.