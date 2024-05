Simulacro de incêndio leva 20 bombeiros ao Madeira Shopping

Ambas as corporações de bombeiros do Funchal estão hoje a realizar um simulacro de incêndio no Centro Comercial Madeira Shopping, no Funchal.

O exercício consiste num incêndio numa viatura eléctrica, que se incendiou na zona de carregamento, no piso -1.

Para o local foram mobilizados 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro veículos, e oito dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com três veículos.