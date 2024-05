Albuquerque indigitado presidente do Governo Regional esta quarta-feira

Porque a aprovação de novo governo precisa apenas de maioria simples, o Representante da República chegou à conclusão que o acordo PS/JPP "não tem qualquer hipótese de ter sucesso na Assembleia Legislativa", ao contrário do PSD que garantiu acordo de incidência parlamentar, Ireneu Cabral Barreto decidiu convocar Miguel Albuquerque, cabeça de lista do PSD, a apresentar-se esta quarta-feira pelas 12 horas no Palácio de São Lourenço para ser indigitado presidente do Governo Regional.

Ireneu Barreto admite haver condições para empossar o governo na próxima semana.

"Se todos tiverem a preocupação se serem tão rápidos como eu tive, penso haver condições para o Governo ser empossado na próxima semana", concluiu.