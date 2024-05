Grave acidente na Ponta do Sol

Uma colisão entre um carro e uma moto, no túnel do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, causou há instantes um ferido grave.

A vítima, ocupante da moto, está a ser socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O trânsito está caótico.

Segundo uma testemunha, a fila já chega à Madalena do Mar.